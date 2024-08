Avanços na Duplicação da BR-101: Novo Desvio em Anchieta Foto: Divulgação/Eco 101 A partir desta terça-feira (13), as obras de duplicação entre Guarapari e Anchieta vão entrar... Folha Vitória|Do R7 13/08/2024 - 07h46 (Atualizado em 13/08/2024 - 07h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A partir desta terça-feira (13), as obras de duplicação entre Guarapari e Anchieta vão entrar em uma nova fase. Segundo a Eco101, nessa etapa, entre os quilômetros 350,7 e 353,3, o tráfego de veículos dos sentidos norte e sul será desviado para a nova faixa de rolamento, que vai operar como pista simples, enquanto as equipes fazem os serviços na via existente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Duplicação da BR-101: obras avançam com novo desvio em Anchieta

• Cenipa deve divulgar relatório sobre queda de avião em Vinhedo em 30 dias

• Criminosos se aproveitam de tragédias para aplicar golpes online