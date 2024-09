Avô conquista a internet com pedidos inusitados por fotos do neto Uma postagem que mostra os pedidos em áudios do vovô Elmo viralizou nas redes sociais e já ultrapassa 20 milhões de visualizações Folha Vitória|Do R7 10/09/2024 - 17h22 (Atualizado em 10/09/2024 - 17h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um avô do Rio de Janeiro conquistou as redes sociais com uma abordagem carinhosa e, também, um tanto dramática para conseguir receber fotos do neto recém-nascido, Matteo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Suposto "tablet" em foto de 1941 intriga internautas

• Homem é preso após manter ex em cárcere privado e agredir filha autista

• Trânsito na Reta da Penha é liberado após rompimento de adutora