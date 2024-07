Babá de Creche Rompe o Silêncio Após Tragédia com Bebê Foto: Montagem / Folha Vitória Sara Reis dos Santos, de 31 anos, proprietária de uma creche que funcionava sem autorização... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 16h33 (Atualizado em 30/07/2024 - 16h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Sara Reis dos Santos, de 31 anos, proprietária de uma creche que funcionava sem autorização, na Serra, conversou com exclusividade com a reportagem da TV Vitória/Record. Essa é a primeira vez após a morte de uma criança no local e sua prisão que ela fala sobre o ocorrido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Vinho tinto: por que ele já não é considerado bom para o coração?

• Bebê que morreu em creche na Serra: babá contesta versão e diz que pediu socorro

• MEI precisa aderir ao DET até 1º de agosto para evitar multa; entenda