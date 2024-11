Bailarinas mirins "dão a volta ao mundo" em espetáculo na Serra Bailarinas mirins "dão a volta ao mundo" em espetáculo na Serra Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 10h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 10h29 ) twitter

Bailarinas mirins

Foto: Edson Reis/Secom As bailarinas mirins da Serra vão apresentar ao público, no domingo (24), tudo o que aprenderam durante o ano nas aulas de balé oferecidas pelo projeto Vida Leve e pelo Programa de Orientação ao Exercício Físico (Proef).As crianças que fazem aula no Parque da Cidade dançarão em um espetáculo que terá duas sessões. O evento será realizado no Teatro da Estação Cidadania e Cultura, em Novo Porto Canoa.LEIA TAMBÉM:>> Fantasias da Jucutuquara para o desfile de 2025 começam a ser vendidas>> Serra terá árvore de Natal "que canta" a partir desta sexta-feira>> Lauriette será a atração na abertura do Natal de Cariacica nesta sextaO tema em 2024 é "Volta ao Mundo", e os horários das apresentações são 16h30 e 17h30. As músicas que serão tocadas representam diversos países, entre eles, França, Itália, África, EUA, Argentina, e é claro, Brasil.

