Banco Central anuncia novas regras de segurança para o Pix em 2024 Foto: Marcelo Casal jr/ Agência Brasil O Banco Central (BC) divulgou ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança... Folha Vitória|Do R7 23/07/2024 - 08h03 (Atualizado em 23/07/2024 - 08h03 ) ‌



O Banco Central (BC) divulgou ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança do Pix. As mudanças visando combater fraudes e golpes entrarão em vigor em 1º de novembro. A resolução BCB n° 403 foi publicada no site da instituição.

