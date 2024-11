Bancos devolveram ao INSS quase R$ 8 bilhões em benefícios não sacados Bancos devolveram ao INSS quase R$ 8 bilhões em benefícios não sacados Folha Vitória|Do R7 03/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 03/11/2024 - 12h49 ) twitter

Entre janeiro de 2023 e setembro deste ano, os bancos devolveram ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mais de R$ 7,88 bilhões relativos a benefícios que os segurados deixaram de sacar no prazo legal.Do total, pouco mais de R$ 4,947 bilhões foram restituídos ao longo do ano passado. Já entre janeiro e setembro deste ano, o montante estornado superou R$ 2,938 bilhões.

