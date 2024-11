Band bate o martelo e decreta saída definitiva de Datena do Brasil Urgente após 20 anos Band bate o martelo e decreta saída definitiva de Datena do Brasil Urgente após 20 anos Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

Imagem de Datena

Após duas décadas à frente do Brasil Urgente, o apresentador José Luiz Datena está oficialmente fora do programa policial. A decisão foi tomada pela Band em reunião realizada no dia 29 de outubro, que contou com a presença do presidente da emissora, Johnny Saad, confirmando a saída de Datena da atração que apresentou por mais de 20 anos.

