Base do Samu na Serra recebe homenagem ao médico capixaba Leandro Medice

O cardiologista capixaba Leandro Medice, de 41 anos, que morreu no Rio Grande do Sul após sofrer um mal súbito em maio deste ano, quando ajudava vítimas das enchentes em cidades gaúchas, será o nome da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na Serra.

