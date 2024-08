Basquete 3x3: um projeto que transforma vidas nas escolas O Geração 3x3 envolve escolas das redes públicas de ensino da Grande Vitória para desenvolver a modalidade olímpica e promover inclusão... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 12h41 (Atualizado em 30/08/2024 - 12h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um dos últimos esportes a fazer parte do quadro olímpico, o basquete 3x3 vem ganhando espaço no mundo todo. E no Espírito Santo, a ideia é que ganhe ainda mais adeptos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Desfile em Milão impulsiona o algodão orgânico da Paraíba

• Puxado pelo agronegócio, PIB de Mato Grosso cresce 1.116,2%

• IA ajuda comprador na hora de decidir pelo vinho