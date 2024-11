Beach club com vista paradisíaca em Guarapari terá mais de 30 shows; confira o calendário Beach club com vista paradisíaca em Guarapari terá mais de 30 shows; confira o calendário Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 14h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Beach club em Guarapari

Pezinho na areia e vibe praiana! Guarapari está prestes a receber um novo point para o verão. Com uma vista paradisíaca e foco na sustentabilidade, a nova casa está localizada na Enseada Azul, às margens da Rodovia do Sol, entre Meaípe e o Centro de Guarapari. O Brava Beach Club terá vários shows com artistas nacionais e locais a partir do dia 27 de dezembro. Vai rolar muita música eletrônica, trap, rap e pagode, ou seja, diversão para todos os gostos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Governo divulga nova lista com 12 marcas de azeites impróprias para consumo

Polícia apreende 227 caixas de sabão em pó falsificadas em farmácias do ES

Passageiro assalta taxista e ameaça: "Para, senão te meto a faca"