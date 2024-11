Bebê de 21 dias morre com sinais de espancamento; mãe está desaparecida Bebê de 21 dias morre com sinais de espancamento; mãe está desaparecida Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h29 ) twitter

Uma bebê de apenas 21 dias, já sem vida, foi levada ao hospital na madrugada desta quinta-feira (28), em Vila Velha, com suspeita de espancamento. A mãe da criança, que informou ter encontrado a filha com sangramento no nariz enquanto estava no berço, desapareceu logo após deixá-la no hospital. De acordo com informações do hospital, a bebê apresentava hematomas nas costas e no pulso direito, além de sangramento nasal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso trágico.

