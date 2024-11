Bebê é quase atingido por tiro em briga por carro de aplicativo no ES Bebê é quase atingido por tiro em briga por carro de aplicativo no ES Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 22h09 (Atualizado em 28/10/2024 - 22h09 ) twitter

Bebê é quase atingido por tiro em briga por carro de aplicativo no ES

Um bebê, de 1 ano e 8 meses, quase foi atingido por um tiro durante uma confusão gerada por um carro de aplicativo que embarcava uma passageira no bairro llha das Flores em Vila Velha. O caso foi registrado na noite de sábado (26). Segundo informações de testemunhas, a responsável pelo tiro seria uma soldado da Polícia Militar após uma demora gerada no embarque de uma passageira em um carro de aplicativo. A suspeita é esposa de um capitão da PM, que estava na hora com o filho do casal.

