Beta aberto de Delta Force, novo FPS da Garena, chega em dezembro Beta aberto de Delta Force, novo FPS da Garena, chega em dezembro Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 05/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Delta Force - Garena

A Garena anunciou hoje (5) o lançamento do FPS (First Person Shooter/jogo de tiro em primeira pessoa) Delta Force na Ásia, Taiwan, América Central e do Sul, Brasil, Oriente Médio e norte da África. O jogo chegará para iOS, Android e PC.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Imposto seletivo e a intervenção do Estado na liberdade individual

Esmeralda: vira-lata caramelo desaparece no bairro Rio Marinho

Mulher é presa após atear fogo no ex-namorado e no filho dele no ES