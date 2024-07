Black Desert Online: Celebre o 7º aniversário com eventos especiais! A desenvolvedora e publicadora sul coreana Pearl Abyss celebra o sétimo aniversário de Black Desert Online na América do Sul com...

‌



A+

A-

A desenvolvedora e publicadora sul coreana Pearl Abyss celebra o sétimo aniversário de Black Desert Online na América do Sul com uma série de eventos dentro do jogo com diversas recompensas para comemorar a data.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Anvisa atualiza informações sobre rotulagem nutricional

• Alerta: Anvisa proíbe venda de marca de frango infectado. Veja qual e riscos

• Técnica R24R auxilia na recuperação pós-operatória