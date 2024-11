Black Shrew Esports é coroada campeã do Honor of Kings Championship 2024 Black Shrew Esports é coroada campeã do Honor of Kings Championship 2024 Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h49 ) twitter

Black Shrew Esports

A Black Shrew Esport (BSE) é a vencedora do Honor of Kings Championship 2024, em Jacarta, após derrotar a Dominator Esports (DMT) nas finais no Lippo Mall Kemang.

