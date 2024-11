Blackout: Iema diz que vai apurar a causa de incidente na ArcelorMittal Blackout: Iema diz que vai apurar a causa de incidente na ArcelorMittal Folha Vitória|Do R7 18/11/2024 - 00h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 00h28 ) twitter

O governo do Estado afirmou que vai apurar as causas do incidente ocorrido na empresa ArcelorMittal, no complexo de Tubarão, que assustou moradores da Grande Vitória neste domingo (17). O forte barulho causado pelo blackout (falta de energia) na usina da empresa pareceu com o de uma explosão e foi relatado por moradores de diversas regiões da Grande Vitória, que chegaram a relatar um tremor em apartamentos e casas.

