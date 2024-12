‘Blusinha chinesa’ mais cara: Estados sobem imposto para 20% em 2025 Imposto estadual maior se somará ao Imposto de Importação cobrado pelo governo federal e atingirá as plataformas de e-commerce no exterior... Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

Encomendas que chegam pelos correios vão ficar mais caras com aumento de imposto estadual. As secretarias de Fazenda estaduais e do Distrito Federal decidiram nesta sexta-feira, 6, subir de 17% para 20% a alíquota de ICMS que vai incidir sobre produtos importados que chegam ao País. A decisão, que entra em vigor em 1° de abril de 2025, atinge as compras feitas em plataformas digitais internacionais, como as asiáticas Shein, Shopee e AliExpress.

Para mais detalhes sobre essa mudança que impactará as compras online, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

