Bola de Ouro e Prêmio de Melhor do Mundo da Fifa são a mesma coisa? Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 11h09

Bola de Ouro

O brasileiro Vinicius Júnior é o principal favorito à Bola de Ouro, premiação da revista francesa France Football que é entregue ao melhor jogador do mundo na última temporada. A cerimônia acontece nesta segunda-feira (28), às 16 horas, no Théâtre du Châtelet, em Paris, na França. Entretanto, a Bola de Ouro não é a premiação entregue pela Fifa ao melhor do mundo. As duas premiações chegaram a se unir por alguns anos, de 2010 a 2015, mas voltaram a ser independentes em 2016.

