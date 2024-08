Bolão da Mega-Sena Fatura Mais de R$ 63 Milhões! Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Um bolão com 22 cotas, registrado na Várzea Paulista, em São Paulo, acertou todas... Folha Vitória|Do R7 21/08/2024 - 07h10 (Atualizado em 21/08/2024 - 07h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um bolão com 22 cotas, registrado na Várzea Paulista, em São Paulo, acertou todas as dezenas do concurso 2764 da Mega-Sena, sorteado na noite de terça-feira (20), e vai receber o prêmio milionário de R$ 62.156.999,30.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mega-Sena: bolão acerta as seis dezenas e ganha mais de R$ 63 milhões

• Corpo de motorista desaparecido na Serra é encontrado

• Ladrão invade farmácia e rouba dinheiro do cofre no Centro de Vitória