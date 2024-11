Botafogo faz história e avança para final brasileira na Libertadores Botafogo faz história e avança para final brasileira na Libertadores Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 03h48 (Atualizado em 31/10/2024 - 03h48 ) twitter

Botafogo

O Botafogo está, pela primeira vez em sua história, na final da Libertadores. A vaga foi confirmada na noite desta quarta-feira (30), mesmo com derrota para o Peñarol por 3 a 1 no estádio Centenario, em Montevidéu, no Uruguai.Isso porque o time alvinegro havia vencido o jogo de ida por 5 a 0, no Nilton Santos. Assim, o Fogão poderia perder até por quatro gols de diferença que estaria classificado.

