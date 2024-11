Botafogo pode ser campeão na próxima rodada; saiba como Botafogo pode ser campeão na próxima rodada; saiba como Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 16h09 ) twitter

Botafogo

O Botafogo venceu o Palmeiras por 3 a 1, fora de casa, e colocou uma mão na taça de campeão do Brasileirão. O título pode vir já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados.Com a vitória no Allianz Parque na noite de terça-feira (26), o Botafogo reassumiu a liderança do campeonato, agora com 73 pontos. O Palmeiras é o vice-líder, com 70.

