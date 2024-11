Brasil atingiu a marca de 672 mil pacientes que se tratam com cannabis Brasil atingiu a marca de 672 mil pacientes que se tratam com cannabis Folha Vitória|Do R7 30/11/2024 - 14h28 (Atualizado em 30/11/2024 - 14h28 ) twitter

Cannabis Medicinal

Este ano, o Brasil atingiu a marca de 672 mil pacientes que se tratam com cannabis medicinal, número recorde e 56% superior ao do ano passado. O dado consta do anuário produzido pela Kaya Mind e divulgado na terça-feira (26).O segmento movimentou R$ 853 milhões, valor que ajuda a dimensionar sua força. Outro dado mencionado pelo relatório é o de que os pacientes estão espalhados por aproximadamente 80% dos municípios.

