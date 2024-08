Brasil Brilha com Novos Porta-Bandeiras nas Paralimpíadas de Paris Foto: Divulgacao/CPB Os campeões paralímpicos Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação, serão os porta-bandeiras... Folha Vitória|Do R7 27/08/2024 - 11h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 11h21 ) ‌



Os campeões paralímpicos Beth Gomes, do atletismo, e Gabriel Araújo, da natação, serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Paris-2024, que acontece nesta quarta-feira (28), com início às 15 horas (de Brasília).

