Brasil brilha nas Olimpíadas de Paris com 18 medalhas! Foto: Luiza Moraes/COB Duda e Ana Patrícia conquistaram a medalha de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris... Folha Vitória|Do R7 09/08/2024 - 19h46 (Atualizado em 09/08/2024 - 19h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A dois dias do final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o Brasil teve o seu melhor dia no evento, com três medalhas em três modalidades diferentes. As conquistaram fizeram o País subir também no quadro de medalhas das Olimpíadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Carro de app atrasa e 3 passageiros não embarcam em avião que caiu: "Não era a nossa hora"

• Quantas medalhas o Brasil conquistou nas Olimpíadas de Paris

• VÍDEO | Carro cai dentro de valão e casal fica ferido em Cariacica