Brasil tem aumento de até 3ºC na temperatura de algumas regiões Brasil tem aumento de até 3ºC na temperatura de algumas regiões Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 22h48 (Atualizado em 06/11/2024 - 22h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Imagem ilustrativa sobre aumento de temperatura no Brasil

Nos últimos 60 anos, o aquecimento em algumas regiões brasileiras foi maior que média global, chegando a até 3º Celsius na média das temperaturas máximas diárias em algumas regiões, aponta o relatório Mudança do Clima no Brasil - síntese atualizada e perspectivas para decisões estratégicas. De acordo com o estudo, desde o início da década de 1990, o número de dias com ondas de calor no Brasil subiu de sete para 52, até o início da década atual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre o impacto do aquecimento global no Brasil!

Leia Mais em Folha Vitória:

Três dos 10 criminosos mais procurados no ES estão no Rio de Janeiro

Justiça nega pedido de advogado para barrar Quinto Constitucional no ES

Sobrevivente do nazismo, professor da Ufes morre aos 105 anos