Brasil vence a Colômbia em noite de muita chuva no Kleber Andrade

Foto: Lívia Villas Boas/CBF Gio Queiroz abre os braços para comemorar o segundo gol do Brasil na vitória sobre a ColômbiaO maior clássico sul-americano do futebol feminino é Brasil x Colômbia. É o que ficou provado na noite desta terça-feira (29), quando as duas seleções voltaram a se enfrentar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.Desta vez, debaixo de muita chuva, o Brasil venceu a Colômbia por 3 a 1, mantendo a invencibilidade e chegando a 11 vitórias — e dois empates — em 13 partidas contra as adversárias.

