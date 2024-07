Brasileiros fazem história na EVO 2024 com Mortal Kombat 1 A EVO (Evolution Championship Series) 2024 ficará marcada como um momento histórico para os jogadores do Brasil: dentre os mais... Folha Vitória|Do R7 22/07/2024 - 18h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 18h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A EVO (Evolution Championship Series) 2024 ficará marcada como um momento histórico para os jogadores do Brasil: dentre os mais de 620 participantes do torneio de Mortal Kombat 1, o país atingiu um feito inédito ao conquistar a 3ª colocação com Zeeus, atual campeão da edição local da Liga Latina, e melhor brasileiro no Final Kombat deste ano. É a melhor posição já obtida por um jogador brasileiro de jogos de luta no evento.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Agora tem um controle Xbox do Wolverine para combinar com o do Deadpool

• MDF é alternativa sustentável na indústria moveleira

• Aberto prazo para transferência temporária de local de votação