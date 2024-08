Brasília se enche de bicicletas para evento ambiental

Folha Vitória |Do R7

Foto: Divulgação/DINO

Brasília está tomada por Cicloviajantes que vieram pedalando em grupos da Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Chile para participar do “Salve o Planeta, pedale”, evento focado em demonstrar o papel do veículo bicicleta na mitigação da emergência climática em que estamos imersos. O encontro ocorrerá quando a cidade se encontra coberta pela fumaça e poeira com origem nas queimadas em estados vizinhos,

