Buaiz Alimentos faz 83 anos com investimentos em energia limpa Buaiz Alimentos faz 83 anos com investimentos em energia limpa Folha Vitória|Do R7 28/10/2024 - 16h29 (Atualizado em 28/10/2024 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buaiz Alimentos/Divulgação

Usina fotovoltaica que entrará em operação em novembroA Buaiz Alimentos completa 83 anos de história com um passo significativo para a sustentabilidade e a expansão de mercado. A empresa, que opera no setor de alimentos, investiu R$ 400 mil em uma usina de energia solar para a fábrica do Café Numero Um, localizada no TIMS, na Serra.Com início de operação previsto para novembro, a usina fotovoltaica instalada pela Be On Energia permitirá à Buaiz Alimentos operar todas as suas unidades exclusivamente com energia 100% renovável, o que representa uma redução de até 57% nos custos de energia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Into the Dead: Our Darkest Days apresenta sua primeira demo no PC

Arena Breakout: Infinite temporada 1 começa em novembro

Como alugar máquinas com segurança e eliminar pontos falhos