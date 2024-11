Bufê deixa noivos e convidados sem festa de casamento em São Paulo Bufê deixa noivos e convidados sem festa de casamento em São Paulo Folha Vitória|Do R7 18/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 18/11/2024 - 22h28 ) twitter

Um casal em São Paulo teve sua festa de casamento frustrada após contratar um bufê por mais de R$ 18 mil. No dia do evento, no bairro Vila Carrão, na Zona Leste da capital paulista, o local estava sem comida e bebida.O casal Jefferson Gonçalves e Monique Nascimento se emocionou e contou sobre a situação.

