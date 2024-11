Bug do Nubank" libera saques de até R$ 1 mil sem limite e clientes correm aos caixas Bug do Nubank" libera saques de até R$ 1 mil sem limite e clientes correm aos caixas Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 14h11 ) twitter

Bug do Nubank

Clientes do Nubank relataram nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (8) que uma falha no sistema do banco estava permitindo sacar dinheiro de forma liberada. As publicações, disponíveis na rede social X (antigo Twitter), informam que um suposto bu estava permitindo retiradas de até R$ 1 mil (máximo permitido pelo caixa eletrônico) com o cartão de crédito, mesmo sem qualquer limite disponível.

Para mais detalhes sobre essa situação inusitada, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

