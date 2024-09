Cachorro Messi ajuda PM a apreender grande quantidade de drogas em Cachoeiro Denúncias anônimas levaram a polícia `à região de Safra e contou com a ajuda do faro apurado do cachorro da Equipe k9. Um homem foi... Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 05h21 (Atualizado em 03/09/2024 - 05h21 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Policiais militares do 9° Batalhão apreenderam mais de meia tonelada de maconha na manhã desta segunda-feira (02), em um bar na região de Safra, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. Além disso, foram encontrados quase cinco quilos de crack e uma arma de fogo. Denúncias anônimas levaram a polícia ao local e contou com a ajuda do cão Messi. Um homem foi detido.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Projeto de lei propõe limitar músicas nos "trenzinhos da alegria"

• Incêndio atinge pedra da tirolesa em Pancas e ação pode ter sido criminosa

• Cerca de 30kg de maconha são apreendidos em empresa de Vila Velha