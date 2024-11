Cadela com microchip é encontrada em Vitória e procura seus tutores Cadela com microchip é encontrada em Vitória e procura seus tutores Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 13h30 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cadela encontrada em Vitória

Uma cadelinha muito dócil foi encontrada no dia 23 de outubro no Shopping Day by Day, na Rua Elesbão Linhares, no bairro Praia do Canto, em Vitória. Ela tem pelagem marrom escura, pesa 14,4kg e está em bom estado de saúde.A mascote é castrada e possui microchip, mas sem registro nos sistemas de leitura de chip. Atualmente, está sob os cuidados da clínica Centrovet, com acompanhamento de Mariana Navarro.Se você é o tutor, ou conhece os donos, entre em contato com a Mariana pelo telefone (27) 99983-4046.VEJA OS DETALHES:Bairro: Praia do CantoCidade: VitóriaTelefone: (27) 99983-4046 - Mariana NavarroData em que foi encontrada: 23 de outubro de 2024Características: Pelagem marrom escura, 14,4kg, castrada, micro chipada, muito dócilPerdeu seu pet? >> Saiba como divulgar animais perdidos no Folha Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Incêndio atinge apartamento em Jardim Camburi; veja vídeo

Governança no esporte: sem espaço para amadorismo

Homem mata o pai, irmão e policial e deixa 9 feridos em ataque no RS