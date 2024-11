Cafeteria em Itapuã é alvo de criminosos, que quebram e arrombam local Cafeteria em Itapuã é alvo de criminosos, que quebram e arrombam local Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 21h08 (Atualizado em 23/10/2024 - 21h08 ) twitter

Cafeteria em Itapuã

Uma dupla de criminosos arrombou uma cafeteria e furtou materiais do estabelecimento. O crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (23), em Itapuã, em Vila Velha.Os criminosos destruíram o vidro da fachada da cafeteria e arrombaram o local, após isso um dos suspeitos entrou na loja. Ele furtou um aparelho de som e entregou para o outro suspeito que estava do lado de fora. Logo depois de furtar o aparelho, os criminosos fugiram do local.

