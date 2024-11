Caixa demite ex-vice-presidente por assédio sexual e moral Caixa demite ex-vice-presidente por assédio sexual e moral Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 09h08 (Atualizado em 23/11/2024 - 09h08 ) twitter

Por determinação da Controladoria-Geral da União (CGU), a Caixa Econômica Federal demitiu, por justa causa, o ex-vice-presidente Antônio Carlos Ferreira de Sousa. Funcionário de carreira do banco, ele estava afastado do cargo desde julho de 2022, quando sugiram denúncias de assédio sexual e moral durante a presidência de Pedro Guimarães, que comandou o banco entre 2019 e 2022.A CGU publicou nesta sexta-feira (22) a portaria do desligamento no Diário Oficial da União. Durante a gestão de Guimarães, Sousa foi vice-presidente de Estratégia de Pessoas e de Logística e Operações.

