Calor e Frio: A Gangorra Térmica que Afeta o Espírito Santo Foto: Thiago Soares/Folha Vitória A semana no Espírito Santo começou com o tempo mais fechado e frio em algumas regiões... Folha Vitória|Do R7 16/08/2024 - 19h16 (Atualizado em 16/08/2024 - 19h16 )



A semana no Espírito Santo começou com o tempo mais fechado e frio em algumas regiões, entretanto, deve encerrar com tempo aberto, sem chuva e temperaturas mais altas. Esse fenômeno, identificado como amplitude térmica, ou popularmente chamado de "gangorra térmica", tem chamado a atenção no Estado.

