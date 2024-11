Câmara de Cachoeiro vai dar abono de R$ 6 mil a 250 servidores Câmara de Cachoeiro vai dar abono de R$ 6 mil a 250 servidores Folha Vitória|Do R7 29/10/2024 - 22h49 (Atualizado em 29/10/2024 - 22h49 ) twitter

Câmara de Cachoeiro

Servidores da Câmara de de Cachoeiro de Itapemirim receberão abono salarial de R$ 6 mil em dezembro. O benefício inclui 250 trabalhadores. Ao todo, este valor soma R$ 1,5 milhão. Vereadores e estagiários não estão incluídos no bônus. A medida foi aprovada pelo presidente da Câmara, Brás Zagotto (Podemos), e pela Mesa Diretora. De acordo com Brás, o abono foi aprovado porque o Legislativo municipal está com todas as contas em dia, e o benefício será pago por conta de recursos que foram economizados ao longo do ano.

