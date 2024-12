Caminhão com botijas de gás tomba e deixa feridos em Afonso Cláudio O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (06), os feridos foram encaminhados para hospitais da região Folha Vitória|Do R7 07/12/2024 - 10h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 10h49 ) twitter

Um caminhão carregado com botijas de gás perdeu o freio e atingiu outros dois veículos nas proximidades da rodovia ES-264, no município de Afonso Cláudio. O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (06) e deixou pelo menos três feridos. As vítimas precisaram de atendimento médico e foram encaminhadas para hospitais da região. Segundo relato de testemunhas para a reportagem da TV Vitória, o caminhão perdeu os freios, capotou, atingiu um carro carregado com banana e outro veículo que estava na contramão. Após o acidente, as cargas ficaram espalhadas e o trânsito foi totalmente interditado na via.*Com informações do repórter Roger Nunes da TV Vitória/ Record

