Caminhoneiro é preso por tentativa de estupro após perseguir mulher na rua

O homem suspeito de tentar estuprar uma mulher, de 44 anos, em Fundão, no dia 27 de outubro deste ano foi identificado e preso pela Polícia Civil no município da Serra.O acusado é o caminhoneiro Gilberto Gilmar Camargo, de 40 anos, que perseguiu a mulher no meio da rua. Ele já possui condenações por assédio e atos libidinosos.

