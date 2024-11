Campeões nas ondas: irmãos indígenas fazem história no esporte do ES Campeões nas ondas: irmãos indígenas fazem história no esporte do ES Folha Vitória|Do R7 25/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h10 ) twitter

Foto: Heriberto Simões/FEBBES Nicollas Raich venceu a terceira etapa do Circuito Estadual e Kauã já foi campeão estadual iniciante. Eles são irmãos, vivem na aldeia indígena de Caieiras Velha, em Aracruz, e mesmo com a pouca idade já se acostumaram a ser referências para outros jovens indígenas não só da mesma aldeia, mas de comunidades do Brasil inteiro. Os irmãos Nicollas e Kauã Raich são dois dos destaques do Circuito Estadual de Bodyboarding.

