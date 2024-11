Câncer de mama: médica é investigada por afirmar que doença não existe Câncer de mama: médica é investigada por afirmar que doença não existe Folha Vitória|Do R7 31/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 31/10/2024 - 18h50 ) twitter

A médica Lana Tiani Almeida da Silva foi denunciada ao CRM-Pará, onde atua, após afirmar em uma publicação feita em sua rede social, que a doença não existe. Além disso, durante a fala, Lana diz que o que acontece é uma "inflamação crônica das mamas", devido ao "cálcio" que se acumula nessa região. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará informou que tem conhecimento da postagem no Instagram da Dra. Lana Almeida feito na terça-feira, (29). O fato já está sendo apurado pelo CRM, entidade responsável por regulamentar a profissão médica no país.

