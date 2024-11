Câncer de próstata: "Principal desafio é identificar casos agressivos precocemente" Câncer de próstata: "Principal desafio é identificar casos agressivos precocemente" Folha Vitória|Do R7 02/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 02/11/2024 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câncer de próstata

Após a relevante campanha do Otubro Rosa e o trabalho de conscientização sobre o câncer mama, chegou o Novembro Azul com o objetivo de alertar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Mais que apenas informar a população, a iniciativa tem por objetivo desmistificar tabus que cercam a saúde do homem. O câncer de próstata figura como o segundo tipo de câncer mais comum entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para 2024 é de mais de 70 mil novos casos no Brasil.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre o câncer de próstata!

Leia Mais em Folha Vitória:

Chuva ou sol? Veja a previsão do tempo no ES para o 1º domingo do Enem

Resumo de notícias deste sábado, dia 02 de novembro de 2024

Pedalar ajuda a evitar e combater artrose nos joelhos, aponta estudo