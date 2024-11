Cantor gospel Anderson Freire faz show de graça na Serra Cantor gospel Anderson Freire faz show de graça na Serra Folha Vitória|Do R7 27/11/2024 - 08h13 (Atualizado em 27/11/2024 - 08h13 ) twitter

Cantor gospel Anderson Freire

A Prefeitura da Serra realiza na próxima segunda-feira (2), a inauguração do Sistema Viário Sérgio Rogério de Castro, em Civit I. O evento aberto ao público contará com uma apresentação especial do cantor gospel Anderson Freire. Além da entrega do sistema viário, o evento marcará o lançamento do Natal Serra + Iluminada, com uma decoração temática, árvore de Natal e a chegada do Papai Noel, proporcionando um clima especial de celebração para toda a população.

