Cantora e historiadora travesti faz dança erótica em universidade

A cantora e vocalista da banda "A Travestis", Tertuliana Lustosa realizou uma apresentação erótica dentro de uma sala de aula da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) durante uma palestra na última quinta-feira (17). A apresentação ocorreu durante o I Encontro de Gênero do Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep) da universidade. A palestrante, que também é historiadora de arte, subiu em uma cadeira, levantou seu vestido e expôs suas partes íntimas. Registros em vídeo da palestra e do episódio foram publicados nas redes sociais e mostra ela cantando e dançando um brega funk, “educando com o c*”.

