Cantora peruana vai participar de gravação do novo DVD de Joelma no ES Folha Vitória|Do R7 24/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 24/10/2024 - 12h10 )

A cantora peruana Rosa Aurelia Guerra Morales, mais conhecida como Rossy War, fará uma participação especial durante a gravação do novo DVD da carreira solo de Joelma, que faz parte da turnê "Isso é Calypso Tour Brasil", e que acontece na Praça do Papa, em Vitória, no dia 11 de janeiro. Os ingressos já estão à venda no site da LeBillet com valores a partir de R$ 99,99.

