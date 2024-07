Folha Vitória |Do R7

Cão surfista Toddy e seu tutor embarcam em aventura rumo à Califórnia As praias do Espírito Santo ganharam uma visita ilustre neste mês de julho. De pelo castanho, quatro patas e habilidade em...

‌



A+

A-

As praias do Espírito Santo ganharam uma visita ilustre neste mês de julho. De pelo castanho, quatro patas e habilidade em cima da prancha, Toddy é um cão surfista fluminense que veio aproveitar as areias e águas capixabas até o dia 20.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Menina de 13 anos conseguiu fugir e denunciou padrasto por estupro

• Padrasto é preso por estuprar três enteadas e engravidar uma delas em Vila Velha

• ACE COMBAT 7 já está disponível para Nintendo Switch