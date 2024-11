Capivaras recebem "tatuagem" de coração em parque de SP Capivaras recebem "tatuagem" de coração em parque de SP Folha Vitória|Do R7 28/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 28/11/2024 - 18h48 ) twitter

Capivaras tatuadas em parque de SP

Cerca de 53 capivaras foram "tatuadas" em um parque de Campinas, no interior de São Paulo. As "tatuagens" em formato de coração foram feitas após a castração dos animais pela prefeitura do município. A castração faz parte de um projeto que tem como objetivo eliminar a transmissão da febre maculosa, por meio da diminuição do nascimento dos filhotes das capivaras. LEIA TAMBÉM:VÍDEO | Homem é soterrado em Guarapari e levado de helicóptero para hospitalMortes no trânsito: soluções vão além de tornar lei mais rígidaMotociclista bate em carro na 3ª Ponte e é arremessado na cicloviaAs tatuagens, que são raspagens de uma parte do corpo dos animais, chamaram a atenção. As marcações foram feitas para sinalizarem o fim do monitoramento pós-cirúrgico. No parque, localizado na Lagoa do Taquaral, em Campinas, existem atualmente cerca de 100 capivaras, que devem ser todas esterilizadas. Até o dia 24 de novembro, 53 capivaras foram castradas.

