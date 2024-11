Capixaba coloca o Corinthians na final da Libertadores Capixaba coloca o Corinthians na final da Libertadores Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 23h28 (Atualizado em 15/10/2024 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capixaba coloca o Corinthians na final da Libertadores

O Corinthians está em mais uma final da Libertadores Feminina. A vaga na decisão deste ano veio nesta terça-feira (15), com vitória por 1 a 0 sobre o Boca Juniors em Assunção, no Paraguai.O gol da vitória veio dos pés da craque Gabi Zanotti, que aproveitou uma bela assistência de Milene para colocar as "Brabas" na decisão do torneio continental.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de participar de morte de taxista na Serra é preso em MG

Contorno de Vitória: trânsito terá mudanças para obras no viaduto

Com ciúme, homem esfaqueia companheiro da ex em shopping