Capixaba de 16 anos assina contrato com o Atlético-MG com multa de R$ 384 milhões Capixaba Pedro Xavier assinou contrato de três anos com o Atlético-MG (Foto: Divulgação)Zagueiro está nas categorias de base do Atlético... Folha Vitória|Do R7 02/05/2025 - 13h40 (Atualizado em 02/05/2025 - 13h40 ) twitter

Capixaba Pedro Xavier assinou contrato de três anos com o Atlético-MG (Foto: Divulgação) O zagueiro Pedro Xavier, de 16 anos, assinou o seu primeiro contrato profissional com o Atlético-MG. O capixaba, natural de Cachoeiro de Itapemirim, está no clube mineiro desde outubro de 2021.

