Capixaba é convocada para a Copa do Mundo de pickleball; conheça o esporte

Depois do beach tennis, uma outra modalidade começa a crescer no Brasil, em número de praticantes e de nível técnico. É o pickleball, um esporte de quadra que mistura elementos do tênis, badminton e tênis de mesa, e que é jogado com raquete e uma bola de plástico com furos.A modalidade já tem mais de cinco milhões de praticantes nos Estados Unidos, onde foi criada. E ganha força também no Brasil, que vai participar da Copa do Mundo em Lima, no Peru, com a participação de uma atleta capixaba.

